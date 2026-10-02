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Adana Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu genel olarak güneşli ve keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında başlayacak ve gündüz 22 dereceye yükselebilecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları var. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkta düşüş bekleniyor. 03 ve 04 Ekim tarihlerinde 18-21 derece arasında değişim öngörülüyor. Hava tahminlerine dikkat etmek ve uygun giyinmek önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

02 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Adana'da hava durumu önemli bir konu. Bugün genel olarak güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Dışarıda keyifli vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Erken saatlerde havadaki ılık esinti, ferahlatıcı bir hissiyat sağlıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Burası dışarıda olmak için ideal bir zaman dilimi. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Bu, serin bir akşamın habercisi.

Adana'da hava kalitesi de genel olarak iyi seviyelerde. Gün içinde egzersiz yapmak veya yürüyüşe çıkmak uygun. Dışarıda vakit geçirirken şapka veya gözlük kullanmak faydalı olacaktır. Bu tür önlemler sadece bugünü değil, ilerleyen günleri de kapsamalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. 03 ve 04 Ekim tarihlerinde sıcaklık biraz düşebilir. Bu tarihlerde gündüz 18-21 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Akşam saatlerinin daha serin geçeceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceğinden hava tahminini kontrol etmek önemlidir.

Adana'nın 02 Ekim 2026 tarihli hava durumu keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumunu izlemek gerekiyor. Sıcaklık dalgalı bir seyir izleyebilir. Bu nedenle hazırlık yapmak önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek, dışarıda geçireceğiniz zamanlarda size fayda sağlar. Adana'da hava durumunu takip ederek, keyifli zamanlar geçirmenizi diliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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