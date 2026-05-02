Adana Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında kalacak. Hafif yağmurların oluşması da beklentiler arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Yağışların devam etmesi muhtemel gözüküyor. Rüzgar saatte 21 km hızla esecek. Nem oranı ise %71 civarında seyredecek.

Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir gün sağlayacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü orta şiddetli yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazartesi günü yağmurların devam etmesi bekleniyor. O gün sıcaklık 16 derece seviyelerine düşebilir. 5 Mayıs Salı günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 19 derece civarında kalması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.