Adana Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Adana'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklık yaklaşık 21.7 derece olacak. Nem oranı %78 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:45:35. Gün batımı ise 17:58:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında bekleniyor. Puslu güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu ılıman hava koşulları, Adana'da açık hava etkinlikleri için uygun. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olur. Güneş ışınlarının etkili olacağı saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

