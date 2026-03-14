Alevlere karşı eğitim: Tarım personeli yangınla mücadeleyi sahada öğrendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği ve yangına müdahale eğitimi düzenlendi. Eğitimde personellere yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzman itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimde, olası yangın durumlarında panik yapılmadan doğru müdahalenin nasıl yapılacağı, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için uygulanması gereken temel kurallar ve yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından eğitim programı kapsamında yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta oluşturulan kontrollü yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürme tekniklerini sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen eğitim ile personelin olası yangın durumlarında hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi ile iş güvenliği bilincinin artırılması amaçlandı.

