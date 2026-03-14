Alevlere karşı eğitim: Tarım personeli yangınla mücadeleyi sahada öğrendi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

Alevlere karşı eğitim: Tarım personeli yangınla mücadeleyi sahada öğrendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği ve yangına müdahale eğitimi düzenlendi. Eğitimde personellere yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzman itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimde, olası yangın durumlarında panik yapılmadan doğru müdahalenin nasıl yapılacağı, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için uygulanması gereken temel kurallar ve yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından eğitim programı kapsamında yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta oluşturulan kontrollü yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürme tekniklerini sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen eğitim ile personelin olası yangın durumlarında hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi ile iş güvenliği bilincinin artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 773'e yükseldiİsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 773'e yükseldi
Bursa'da hayırseverin ördüğü atkı ve bereler, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildiBursa'da hayırseverin ördüğü atkı ve bereler, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildi

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

