Adana Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 37-38 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 31-32 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 7 km olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü de sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık yine 37-38 derece civarına ulaşabilir. 5 Ağustos Çarşamba günü de aynı sıcaklıklar öngörülüyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 35-36 derece olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirirken önlem almak önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da önerilir. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak faydalı olacaktır.