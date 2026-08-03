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Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir tekstil fabrikasında elini iplik makinasına kaptıran işçinin 5 parmağı koptu.

Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu

Melikgazi ilçesinde bulunan OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi sol elini iplik makinasına kaptırdı.

Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu 1

5 PARMAĞI KOPTU

Kazada işçinin 5 parmağı koparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu 2

Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elini iplik makinasına kaptırdı! 5 parmağı koptu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri fabrika
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