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Trump'tan tüm dünyayı ilgilendiren 'iyimser' açıklama!

Dünya barış haberi beklerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Trump'tan tüm dünyayı ilgilendiren 'iyimser' açıklama!

ABD Başkanı Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump tan tüm dünyayı ilgilendiren iyimser açıklama! 1

GÖRÜŞMELER BUGÜN YENİDEN BAŞLIYOR

Trump, planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı.

'İYİMSER' BEKLENTİ

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

SALDIRI DURDURULMUŞTU

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmelerin kendisini bu hafta sonu planladıkları "büyük çaplı saldırıyı" durdurmaya sevk ettiğini anlatan Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi." şeklinde konuştu.

Trump tan tüm dünyayı ilgilendiren iyimser açıklama! 2

"Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Yarın öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapan Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok "insanın hayatını kurtarmayı" çok istediğini söyledi.

DÜNYANIN GÖZÜ BARIŞTA

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğuna işaret ederek, "Bunu yapmamızı istemediler ve açıkçası Suudi Arabistan da istemedi. Hürmüz Boğazı ve nihayetinde (İran'ın) nükleer silahsızlanması ile ilgili bir anlaşmanın çok yakında sağlanacağını düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump saldırı
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