Adana Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, yağışlı bir gün olarak dikkati çekiyor. Şehrin sıcak iklimine rağmen yağış bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık gündüz 20 derece, gece ise 12 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte 25 kilometreye kadar ulaşacak.

Bugünkü hava durumu, Adana'da alışılmadık. Genellikle sıcak ve kuru iklimi ile bilinen şehirde, yağışlı günler nadiren görülüyor. Adana'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun hazırlık yapması önemli. Hazırlık yaparken, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mayıs Pazartesi günü de yağışlı geçecek. Sıcaklık gündüz 16 derece, gece 11 derece civarında olacak. 5 Mayıs Salı günü hava daha sakinleşecek. Kapalı bir gün bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19 derece, gece ise 9 derece civarında olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü hava tamamen açacak. Güneşli bir gün olacak. Sıcaklık gündüz 23 derece, gece 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmelidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hava durumu, önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmeniz önerilir. Gerekli hazırlıkları yapmayı unutmayın.