73 yaşındaki baba oğlunu katletti: Sır perdesini aralayan ifade! Sebebi...

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan aile tartışması cinayetle sonuçlandı. Baba İ.A. (73), kavga sırasında oğlu Kemal Arbasun’u (46) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan cinayet şüphelisi babanın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve dayanamadığı için bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arbasun'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

