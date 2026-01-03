HABER

Adana Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları bekleniyor. 4 ve 5 Ocak'ta sıcaklıklar sırasıyla 2 ile 15, 4 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava durumuna dikkat etmek, açık hava etkinlikleri planlarken önem taşıyor. Kalın kıyafetlerle hazırlanmak, serin havada vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Taner Şahin

Adana'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu serin olacak. Bulutlu bir gün öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişecek. Adana'da bugünkü hava, serin ve bulutlu bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde daha ılıman koşullar bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 2 ile 15 derece arasında olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise 4 ile 17 derece arasında seyredecek. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 4 ile 18 derece olacak.

Bu dönemde hava durumu genellikle serin ve bulutlu olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Serin hava nedeniyle kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Mont veya ceket, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Adana'da yakın günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir hava sağlıyor. Ancak, hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

Sonuç olarak, 3 Ocak 2026 tarihinde Adana'da serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak, daha ılıman bir hale gelecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu dikkate alınmalıdır.

hava durumu Adana
