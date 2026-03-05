HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay’da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandı

Hatay’da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda çuval içerisine gizlenmiş 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Mart tarihinde Reyhanlı-Antakya istikametinde bulunan Paşaköy mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtan atılan bir çuval üzerinde yapılan incelemede, 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek ile 7 adet AK-47 şarjörü bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak S.B., D.K., S.K. ve H.B. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyorGoogle Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyor
Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladıAcillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.