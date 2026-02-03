HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 03 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 7 ile 18 derece arasında değişirken, sağanak yağışlar bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü 6 ile 18 derece arasında güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Şubat Perşembe ise sıcaklık 12 ile 19 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma gününde sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında gerçekleşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önem kazanıyor.

Adana Hava Durumu! 03 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Adana'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 18 derece arasında değişecek. Zaman zaman sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 12 ile 19 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava hakim olacak.

6 Şubat Cuma günü hava daha serin olacak. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında gerçekleşecek. Hava daha bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi
3 ülke liderine operasyon emri3 ülke liderine operasyon emri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.