Adana Hava Durumu! 03 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 18 derece arasında değişecek. Zaman zaman sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 12 ile 19 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava hakim olacak.

6 Şubat Cuma günü hava daha serin olacak. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında gerçekleşecek. Hava daha bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak faydalıdır.