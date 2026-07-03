Adana Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %50 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olarak öngörülüyor. Pazar günü sıcaklığın 34 dereceye çıkması bekleniyor. Pazartesi günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Aksi takdirde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Vücudu serin tutmak, sağlığı korumak için gereklidir.