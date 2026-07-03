HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33 derece civarında, gece 24 dereceye düşecek. Kısmen güneşli geçen günlerde rüzgarın hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %50 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edeceği için su tüketimi ve güneş ışınlarından korunmak önemli hale gelmiştir.

Adana Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %50 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olarak öngörülüyor. Pazar günü sıcaklığın 34 dereceye çıkması bekleniyor. Pazartesi günü ise bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Aksi takdirde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir. Vücudu serin tutmak, sağlığı korumak için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildiMeteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi
Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.