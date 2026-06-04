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Adana Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'nın hava durumu, 4 Haziran 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir atmosfer sunacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 29 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece civarında seyredecek. Ayrıca, hafif yağış bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 29 - 30 dereceye yükselecek. Güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemli. Sağlıklı kalmak için bol su içilmeli.

Adana Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da hava durumu, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece arasında. Gece ise sıcaklığın 19 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle güneşli görünüyor. Ancak hafif yağış ihtimali de var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir.

5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Akdeniz iklimi ile uyumludur. Yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Güneşli günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da oldukça faydalıdır. Ayrıca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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