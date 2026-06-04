Adana Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece arasında. Gece ise sıcaklığın 19 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle güneşli görünüyor. Ancak hafif yağış ihtimali de var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir.

5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Akdeniz iklimi ile uyumludur. Yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Güneşli günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da oldukça faydalıdır. Ayrıca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.