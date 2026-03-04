HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava şartları ideal şekilde açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek, nem oranı ise %44 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 4 km/s seviyesindedir. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumu devam edecek. Açık hava etkinlikleri için yürüyüş, bisiklet sürme gibi aktiviteler gerçekleştirmek mümkün olacak. Bol su içmeyi ve güneşten korunmayı unutmayın.

Adana Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Adana'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı %44 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları aynı şekilde devam edecek. 5 Mart Perşembe günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. 6 Mart Cuma günü de yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık bu gün 21 derece civarında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık yine 21 derece olacak. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanmak, D vitamini üretimi için önemlidir. Bu sıcaklıklar yürüyüş, bisiklet sürme veya piknik gibi aktiviteler için idealdir. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmak için de önlemleri alın.

Adana'da 4 Mart Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlayarak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vurulduHürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den çok konuşulan paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den çok konuşulan paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.