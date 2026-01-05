HABER

Adana Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Ocak Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Sıcaklıklar 18 ile 5 derece arasında değişirken, nem oranı %77 civarında sürecek. Rüzgar hızı ise 6.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:45, gün batımı 17:58'de gerçekleşecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günde, serinlik hissedilebileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmanız öneriliyor.

Ufuk Dağ

Adana'da 5 Ocak Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise 6.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:45'tir. Gün batımı saati ise 17:58 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Adana'da genellikle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar 18 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %77 civarında olacak. Rüzgarın hızı 6.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:45'tir. Gün batımı saati 17:58 olarak belirlenmiştir.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu hava, dışarıda vakit geçirmek için keyifli bir ortam sunar.

