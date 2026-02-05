HABER

Adana Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık 15 ile 16 derece civarında kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunulacak. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklık 14 ile 16 dereceye düşecek ve hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkacaklar için şemsiye almayı unutmakta fayda var.

Simay Özmen

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 15 ile 16 derece civarında olacak. Hava açık ve güneşli. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise yüzde 60 ile 70 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, hava durumunu daha konforlu hale getirecek. Gün doğumu saati 07:38 olacak. Gün batımı 18:08 olarak tahmin ediliyor. Uzun günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Şubat Cuma günü, sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağışlı koşullar hakim olacak. 7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar günleri de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Hava yine hafif yağışlı olacak.

Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı, kat kat giyinmekte yarar var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmekte fayda var.

Bugün Adana'da hava durumu oldukça güzel. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

