Adana Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir görünüm sergiliyor. Hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında, nem oranı ise yüksek seviyelerde. 7 Şubat'ta sıcaklıkların 8 ile 13 derece arasında değişmesi ve yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın. Hava durumunu düzenli kontrol etmek ise önemli.

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Adana'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Hava sıcaklıklarının 10 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6.9 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı saati ise 18:04 olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu, Adana'da hafif yağmurlu ve serin bir gün olduğunu gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemli. Nem oranının yüksekliği nedeniyle hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu sayede terleme ve rahatsızlık önlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanakların görülmesi bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların olması öngörülüyor. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 20 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız ve kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçilmelidir.

Sonuç olarak, Adana'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir.

