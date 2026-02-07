HABER

Iğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesi sonrası acı manzara

Iğdır’da bir iş merkezinden gelen silah sesi polisi alarma geçirdi. İş yerinde bir kadın ölü bulunurken, olay sırasında içeride olduğu belirlenen bir erkek şahıs ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Iğdır’ın Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde yaşanan şüpheli ölüm, kentte büyük yankı uyandırdı. Gece saatlerinde duyulan silah sesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bir iş yerinde genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında içeride bulunan bir erkek gözaltına alınırken, ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Saat 22.30 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan İ.K.'yı gözaltına alırken, iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde hayatını kaybeden kadının C.I. olduğu belirlendi. C.I.'nın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun iş yerinin camından çıkarak balkon camını da kırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kasten öldürme mi olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

cinayet Iğdır
