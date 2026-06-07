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Adana Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Haziran 2026 Pazar günü, hava açık ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 31-32 derece arasında seyredecek. Gece 20-21 dereceye düşecek. Yağış ihtimali %1 civarında düşük kalacak. Güneyden esecek rüzgar saatte 22 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günde piknik yapabilir, deniz veya havuz keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, sıcak havalarda korunmak önemlidir.

Adana Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 31-32 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük, yaklaşık %1 civarında. Rüzgar güney yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %66 seviyelerindedir.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Piknik yapabilir veya yürüyüşe çıkabilirsiniz. Denizde veya havuzda keyif yapmak da mümkün. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken ince tişörtler giymek yararlı olacaktır. Ayrıca güneş kremi kullanmak cilt korumasına yardımcı olur. Bol su içerek su dengesini korumayı ihmal etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 9 Haziran Salı günü de aynı sıcaklıkları göreceğiz. Bu dönemde yağış ihtimali düşük kalacak. Hava genel olarak güneşli olacak. Rüzgar hızları da saatte 22 kilometre civarına ulaşacak.

Bu sıcak hava koşullarında etkinlik planlarken güneşten korunmak önemlidir. Yeterli su tüketmeye dikkat edin. Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda vakit geçirin. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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