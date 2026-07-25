Çanakkale'de orman yangınında şehit olan bölge müdürü törenle anıldı

Gelibolu Yarımadası'nda 25 Temmuz 1994 günü çıkan ve 57 saat süren orman yangınında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, şehadetinin 32'nci yıl dönümünde anıldı. Eceabat'ın Conkbayırı mevkisinde bulunan Talat Göktepe Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) gönüllüleri ve orman işçileri katıldı.

‘EN FAZLA ŞEHİT VEREN KURUMLARDAN BİRİYİZ’

Törende konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, "1994 tarihinde bu bölgede çıkan bir yangında değerli büyüğümüz Talat Göktepe burada şehit oldu. Şehadetinin 32'nci yılı. Biz de yıllardır bu 25 Temmuz gününde hem orman şehitlerini anmak hem de Talat Göktepe ağabeyimizi anmak adına burada etkinlikler düzenliyoruz. Yine bu sene de bu bölgede ve Çanakkale'de dualarla şehitlerimizi anacağız. Orman teşkilatı olarak bu zamana kadar 161 orman şehidimiz var. Geçtiğimiz yılda yine 18 şehidimiz vardı. Kurum olarak jandarmadan, askeriyeden ve polis teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Bu bölge yandığı zaman tamamen siyaha bürünmüştü. Burayı tekrar ormancılar olarak ağaçlandırdık, tekrar yeşile kavuşturduk" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, dua edilmesiyle sona erdi. ,



Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır