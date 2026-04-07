Adana Hava Durumu! 07 Nisan Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu ılımandır. Değişken koşullar söz konusudur. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 21 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarındadır. Nem oranı %96 seviyelerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Bu saatte nem oranı %68'e düşecektir. Öğleden sonra rüzgar hızı artacak. 15:00 ile 18:00 arasında 30 km/s’ye ulaşabilir. Akşam saatlerinde nem oranı yeniden artacak. Gece yarısına doğru sıcaklık 14 dereceye düşer.

Bugün Adana'da yağış beklenmiyor. Ancak nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olunması önerilir. Özellikle öğleden sonra rüzgarın hızlanmasıyla birlikte dikkatli olmak faydalıdır. Açık alanlarda önlem almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 8 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında kalacak. Aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 10 ile 18 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar öngörülmektedir. 10 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar devam edecektir.

Hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi iptal etmeyi düşünebilirsiniz. Kapalı alanlarda etkinlik düzenlemeniz daha iyi olabilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın hızlanabileceği saatlerde tedbirli olmak önemlidir.