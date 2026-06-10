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'Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeleri biliyorum' diyerek önümüzdeki günleri işaret etti

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gergin günler önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeleri bildiğini söyleyerek önümüzdeki günleri işaret etti.

'Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeleri biliyorum' diyerek önümüzdeki günleri işaret etti
Ufuk Dağ

Türk siyaseti son günlerde CHP'de yaşananları konuşuyor. Önce mutlak butlan kararı ardından genel merkez krizi sonrasında grup toplantısı bilmecesi derken gerginlik tırmanarak devam etti.

Kılıçdaroğlu nun elindeki belgeleri biliyorum diyerek önümüzdeki günleri işaret etti 1

"TIPKI O GÜNLERDEKİ GİBİ"

Son olarak Gürsel Tekin'den yeni ve dikkat çeken bir çıkış geldi. Tekin, önümüzdeki günleri işaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni belgeler açıklayacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmadan önceki dönemde belge açıklamalarıyla gündem olduğu dönemi hatırlatan Tekin, "Tıpkı o günlerdeki gibi dosya furyası görebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu nun elindeki belgeleri biliyorum diyerek önümüzdeki günleri işaret etti 2

TGRT'de konuşan Tekin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Kemal Bey butlan sürecini dikkat ederseniz, daha sakin daha sessiz götürmeye çalıştı. Çünkü Kemal Bey'in bütün uğraşı kırmadan dökmeden bu meseleyi çözmekti. Çok uğraştı. Kamuoyuna yansımayan çok uğraşı oldu. Ne yazık ki sonuç alamadı. Elindeki belgelerin bir kısmını ben de biliyorum. Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu bugün yüksek tonda büyük laflar eden arkadaşlarımızın mimarı. Kimin ne olduğunu bilmez olur mu? Doğal olarak Genel Başkanlara da bilgi akışı gelir. İlk gün, bayramlaşmada da bir kısmını ifade etti. Önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 2008-09 yıllarındaki çok önemli dosya furyalarını görebilirsiniz. Bu çok açık, net, 'Babamın oğlu da olsa gereğini yapacağım' demenin herhâlde bir somut anlaşılabilir delilleri olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu
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