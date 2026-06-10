'Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeleri biliyorum' diyerek önümüzdeki günleri işaret etti

Türk siyaseti son günlerde CHP'de yaşananları konuşuyor. Önce mutlak butlan kararı ardından genel merkez krizi sonrasında grup toplantısı bilmecesi derken gerginlik tırmanarak devam etti.

"TIPKI O GÜNLERDEKİ GİBİ"

Son olarak Gürsel Tekin'den yeni ve dikkat çeken bir çıkış geldi. Tekin, önümüzdeki günleri işaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni belgeler açıklayacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmadan önceki dönemde belge açıklamalarıyla gündem olduğu dönemi hatırlatan Tekin, "Tıpkı o günlerdeki gibi dosya furyası görebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

TGRT'de konuşan Tekin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Kemal Bey butlan sürecini dikkat ederseniz, daha sakin daha sessiz götürmeye çalıştı. Çünkü Kemal Bey'in bütün uğraşı kırmadan dökmeden bu meseleyi çözmekti. Çok uğraştı. Kamuoyuna yansımayan çok uğraşı oldu. Ne yazık ki sonuç alamadı. Elindeki belgelerin bir kısmını ben de biliyorum. Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu bugün yüksek tonda büyük laflar eden arkadaşlarımızın mimarı. Kimin ne olduğunu bilmez olur mu? Doğal olarak Genel Başkanlara da bilgi akışı gelir. İlk gün, bayramlaşmada da bir kısmını ifade etti. Önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 2008-09 yıllarındaki çok önemli dosya furyalarını görebilirsiniz. Bu çok açık, net, 'Babamın oğlu da olsa gereğini yapacağım' demenin herhâlde bir somut anlaşılabilir delilleri olacaktır.