Akıllı telefon yasağı! Taliban tek tek toplayıp parçalıyor

Taliban lideri Hibatullah Akhundzada tarafından hükümet çalışanları ve örgüt mensuplarına akıllı telefon yasağı getirildi.

Söz konusu yasak kararıyla birlikte Afganistan'dan gelen görüntüler dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan videolarda bazı Taliban üyelerinin topladıkları akıllı telefonları kırarak liderliğe bağlılık gösterisinde bulunduğu görüldü.

AKILLI TELEFON YASAĞI GÜNDEMDE

Afganistan International'ın yayımladığı belgelere göre Taliban liderliği, hükümet çalışanları ve örgüt mensuplarının akıllı telefon kullanımını yasaklayan yeni bir sözlü talimat verdi. Karara uymayanların askeri mahkemeye sevk edilebileceği ve uygulamanın sıkı şekilde denetleneceği belirtildi.

AKILLI TELEFONLARI KIRIP PARÇALADILAR

Yasağın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Taliban üyelerinin topladıkları akıllı telefonları yere atarak veya parçalayarak karara destek verdiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Taliban yönetimi son yıllarda teknoloji kullanımına yönelik çeşitli sınırlamalar getirmişti. Lider Hibatullah Akhundzada'nın 2025 yılında da örgüt üyelerine akıllı telefon kullanımını azaltmaları yönünde çağrıda bulunduğu biliniyor.

Eğitim kurumlarında da öğrencilere yönelik benzer yasaklar uygulanmaya başlanmıştı.