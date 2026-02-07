Adana Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca orta şiddetli yağmur devam edecek. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 8°C civarında olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 20 km civarında tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, Adana'da yağışlı koşulların hakim olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Şubat Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 9°C civarında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu günün en yüksek sıcaklığı 20°C, en düşük sıcaklığı ise 10°C tahmin ediliyor. 10 Şubat Salı günü tekrar yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.