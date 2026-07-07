Adana Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için farklı koşullar var. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 27 derece civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise 29 dereceyi göreceğiz. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Bugünkü hava durumu, hafif yağışlarla sıcaklıkların 27 ile 32 derece arasında olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Perşembe gününde de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Cuma günü sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları 33 ile 35 derece arasında değişebilir.

Adana'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olacak. Hafif yağışların görüleceği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmeli. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek önemli. Bol su içmek gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Bu önlemler, hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.