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Adana Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 36-37 dereceye ulaşırken, gece 25-26 derece arasında değişecek. Nem oranı %68-72 seviyesinde kalacak. Rüzgar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi, hafif giysiler giymesi ve güneşten korunması önemlidir. Sıcak havaların sağlık üzerindeki etkilerine dikkat edilmelidir.

Adana Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 25 - 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 - %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif eserek, saatte 5 - 7 kilometre hızında olacak. Bu hava durumu, Adana'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 35 - 36 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 36 - 37 dereceye çıkması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü de hava sıcaklığının 36 - 37 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 24 - 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 - %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgar yine hafif, saatte 5 - 7 kilometre hızında esecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek, hafif giysiler giymek önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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