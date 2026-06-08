Adana Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu belirgin şekilde güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Gece ise bu sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Akdeniz iklimini yansıtan tipik hava koşullarını gösteriyor.

9 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 31 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. Hava koşulları genel olarak sıcak ve kuru kalacak.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek ise güneşin etkilerinden korunmaya yardımcıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir.

Adana'da 8 Haziran Pazartesi ve sonrası için hava durumu sıcak ve güneşli gözüküyor. Güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.