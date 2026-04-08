Adana Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu sağanak yağışlarla serin ve nemli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 21 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Hava sıcaklığı 13-14 derece civarında seyredecek. Nem oranının %93 seviyelerine çıkması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Rüzgarın hızı ise saatte 48 kilometreye kadar çıkacak. Bu durum açık alanlardaki faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Nem oranı %95'e kadar yükselebilir. Gün boyunca nemli ve serin bir hava hakim kalacak.

9 Nisan Perşembe günü Adana'da hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. 11 Nisan Cumartesi günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 18-22 derece, gece saatlerinde ise 10-13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetlerin tercih edilmesi önerilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması faydalı olacaktır.