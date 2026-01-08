Adana Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu açık ve ılıman. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Adana'da bugünkü hava durumu açık ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 15 dereceye düşebilir. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olacak. Bu tarihte hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçeceği tahmin ediliyor. 11 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığı 14 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihte yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Hava durumu değişikliklerine dikkat etmek faydalı olacak.

Bugün için hava koşulları açık ve ılıman. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşebilir. Akşam dışarı çıkarken bir ceket almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Yağışlı koşullar görülebilir. Özellikle 9 ve 11 Ocak tarihlerinde uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden essede, rüzgarlık veya mont gibi koruyucu giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek Adana'da rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.