Adana Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve yağışlı. Şehrin iklimine uygun bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %73 ile %90 arasında değişecek.

Adana'nın kış koşulları ılıman ve yağışlı. 9 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 20 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 10 Şubat Salı günü ise sıcaklık 11 ile 17 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar görülecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 11 ile 18 derece arasında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına hazır olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi bir fikirdir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmek gerekiyor. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek avantajlıdır. Böylece konforunuzu artırabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek günlerinizi rahat ve keyifli geçirebilirsiniz.