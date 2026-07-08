Adana Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 1.34 km hızla esecek.

Bugün Adana'nın hava durumu kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak görünmektedir. Gündüz sıcaklık 33°C, gece ise 24°C civarında olacak. Rüzgarın güneydoğudan saatte 1.34 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Adana'da 9 Temmuz Perşembe günü hava gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 24°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 10 Temmuz Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 24°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Adana'da hava durumu sıcak ve nemli bir dönem olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gerekmektedir.