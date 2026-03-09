HABER

Adana Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18-20 derece civarında, gece ise 10-12 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı %70 seviyesinde kalacak. Rüzgar doğu yönünden 17 km/saat hızıyla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri 19-22 derece arasında değişecek. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, açık hava etkinlikleri için önem taşıyor. Gün doğumu ve batım saatleri de dikkate alınmalı.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18-20 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığının 10-12 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgarın hızı 17 km/saat doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:58, gün batımı saati ise 18:39 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava sıcaklığının 19-21 derece olması bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü ise 20-22 derece civarında olacağı düşünülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19-21 derece aralığında. Gece ise 10-12 derece bekleniyor. Nem oranı %70 seviyesinde kalacak. Rüzgar yine doğu yönünden 17 km/saat hızıyla esecek. Gün doğumu ve gün batımı saatleri değişmeyecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik geldiği günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamaya özen göstermelisiniz. Rüzgarın doğu yönünden esmesi, doğu yönüne doğru seyahat edecekseniz etkili olabilir. Gün doğumu ve gün batımı saatlerini dikkate alarak etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

