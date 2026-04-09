Adana Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak, gece ise 11-12 derece civarında seyredecek. Nem oranı %70-80 arasında değişecek ve rüzgar hafif esecek. 10 Nisan'da yer yer sağanak yağışlar görülebilecek. Bu dönem için hafif giysiler tercih edilirken, yağış ihtimaline karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacak. Bol su içmeye de özen gösterilmelidir.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %70 - %80 civarında olacak. Yağış ihtimali düşük. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar görülebilir.

10 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. 11 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 - 19 derece arasında seyredecek. 12 Nisan Pazar günü hava sıcaklığının 19 - 20 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacağı için hafif ceket veya uzun kollu giysiler tercih edebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden yanınızda bir şal veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün içinde hafif giysiler rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olmasından dolayı terleme artışı olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin.

Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak gün ilerledikçe hafif yağışlar olabilir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızı öneririm. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için şal veya hırka getirmenizde fayda var.

Adana'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 18 - 20 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğundan bol su içmeye özen gösterin. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar gerçekleşebileceğinden yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kaçamadı! 450 bin TL ceza yazıldıPolisten kaçamadı! 450 bin TL ceza yazıldı
Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulunduManisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
En Çok Okunan Haberler
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Asgari ücrete ara zam olacak mı? İsa Karakaş'tan '42 bin 585 TL' vurgusu

Asgari ücrete ara zam olacak mı? İsa Karakaş'tan '42 bin 585 TL' vurgusu

