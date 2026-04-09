Adana Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %70 - %80 civarında olacak. Yağış ihtimali düşük. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar görülebilir.

10 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. 11 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 - 19 derece arasında seyredecek. 12 Nisan Pazar günü hava sıcaklığının 19 - 20 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 derece civarında olacağı için hafif ceket veya uzun kollu giysiler tercih edebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden yanınızda bir şal veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün içinde hafif giysiler rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olmasından dolayı terleme artışı olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin.

Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak gün ilerledikçe hafif yağışlar olabilir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızı öneririm. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için şal veya hırka getirmenizde fayda var.

