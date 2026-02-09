Adana Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurla geçecek. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı ise 18:12 olarak hesaplandı.

10 Şubat Salı günü hava durumu yine hafif çiseleyen yağmurla devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında olacak. Nem oranı %89 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 12.9 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı 18:13 olarak hesaplandı.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Gerekirse antihistaminik kullanılması önerilir. Rüzgarın hızlanması durumunda açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.