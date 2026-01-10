HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklık 15 derece, gece ise 8 dereceye düşecek. Ancak, 11 Ocak Pazar günü hava değişerek bulutlu ve yağmurlu olacak, gündüz sıcaklığı 13 dereceye inecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, önümüzdeki günlerdeki bu değişken havayı dikkate alarak uygun önlemler almalıdır.

Adana Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Adana'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Bu durum, Adana'da hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olması anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 13 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 6 derece civarında olacak. Bu gün bulutlu ve yağmurlu geçmesi bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 12 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece seviyesinde olacak. Bu gün yağmurlu geçmesi öngörülüyor. 13 Ocak Salı günü gündüz hava sıcaklığı 13 derecelere yükselecek. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Bu gün kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşır. Bugün hava durumu ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi faydalı olacaktır. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları da önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeyi unutmamalıyız. Islanmamak için gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Sonuç olarak Adana'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu yakından takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybettiMakas atan sürücü can aldı: Kurye hayatını kaybetti
Ankara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.