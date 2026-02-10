HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 10 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava serin ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 10 ile 18 derece arasında değişecek. Sabah yüksek nem ve öğleden sonra artan rüzgar bekleniyor. Şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek faydalı olacak. 11 Şubat'ta bulutlu bir hava ile sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında seyredecek. Yağmur geçişleri 12 ve 13 Şubat'ta da devam edecek. Hava koşullarına dikkat etmek önemli.

Adana Hava Durumu! 10 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava serin ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 10 ile 18 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek kalacak. Öğleden sonra rüzgarın hızı artacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 11 ile 19 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalacak. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.