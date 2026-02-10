Adana Hava Durumu! 10 Şubat Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava serin ve yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklık 10 ile 18 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek kalacak. Öğleden sonra rüzgarın hızı artacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 11 ile 19 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalacak. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeniz önerilir.