HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların 24 ile 32 derece arasında olacağını gösteriyor. Parçalı bulutlu ve hafif yağışlı bir gün geçirecek olan şehirde nem oranının yüksekliği hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgarın batıdan eseceği bu günde açık hava etkinlikleri için uygun önlemler almak ve bol su tüketmek oldukça önemlidir.

Adana Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların 24 ile 32 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık daha fazla olabilir. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu Adana'da sıcak ve nemli bir atmosferin hakim olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketmek gerekli. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek de unutulmamalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmez bir şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların 23 ile 34 derece arasında değişeceğini öngörüyor. Genellikle açık ve güneşli bir hava beklentisi var. Bu dönemde de güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli su tüketmek ve uygun kıyafetler giymek gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat etmek önemlidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır.

Adana'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü ve gelecek günlerde hava durumu sıcak ve nemli olacak. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP İstanbul'da 'poster' krizi! Polis binaya girdiCHP İstanbul'da 'poster' krizi! Polis binaya girdi
O ülkede orman yangını: 12 kişi hayatını kaybettiO ülkede orman yangını: 12 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.