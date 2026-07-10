Adana Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların 24 ile 32 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Nem oranı yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık daha fazla olabilir. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu Adana'da sıcak ve nemli bir atmosferin hakim olacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketmek gerekli. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek de unutulmamalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmez bir şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların 23 ile 34 derece arasında değişeceğini öngörüyor. Genellikle açık ve güneşli bir hava beklentisi var. Bu dönemde de güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli su tüketmek ve uygun kıyafetler giymek gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat etmek önemlidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır.

Adana'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü ve gelecek günlerde hava durumu sıcak ve nemli olacak. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olunmalıdır.