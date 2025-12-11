Adana Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün içindeki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağmurlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin geçecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyredecek. Hafif yağmurlar da görülebilir. 13 ve 14 Aralık Cumartesi ile Pazar günlerinde hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde doğru giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir şemsiye almak da faydalı olacaktır.