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Adana Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Haziran 2026 tarihinde hava durumu değişken bir seyir izleyerek gündüz 31 derece, gece ise 22 dereceye düşecek. Bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin hava durumu tahminlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yaklaşan günlerde sıcaklıklar 30-31 derece arasında değişirken, yağışlı ve nemli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Adana Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 31 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu koşulların hakim olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. Ayrıca şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde Adana'da hava durumu, sıcaklıkların 30-31 derece civarında seyretmesiyle birlikte yağışlı koşullar görülecek. Nem oranının yüksek olması tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemli. Gerekli durumlarda planlarını esnek tutmaları da faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gereklidir. Şiddetli yağışların yaşandığı zamanlarda açık alanlardan kaçınmak önemlidir. Hava koşullarına uygun şekilde giyinmek de olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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