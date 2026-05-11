Adana Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Mayıs Pazartesi günü hava durumu sıcak bir gün getirecek. Yazın yaklaşmasını gösteren bir tablo sunuyor. Gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğleye doğru hızla ısınacak ve sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Nem oranı gece saatlerinde yüzde 95'e yükselecek. Rüzgar zaman zaman saatte 34 kilometre hıza ulaşacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, öğle saatlerinde güneşe maruz kalanlar için risk oluşturuyor. Uzun süreli güneşe maruz kalma, güneş çarpması riskini artırabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol sıvı tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmak gerekecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıkları sürdürecek gibi görünüyor. 12 Mayıs Salı günü bulutlar arasından güneş ışıkları görülecek. Bu günde sıcaklık 27 derece civarında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. 14 Mayıs Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 25 derece civarında kalacak.

Rüzgar zaman zaman saatte 34 kilometre hıza ulaşabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunması gerekecek.