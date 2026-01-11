Adana Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Ocak 2026 Pazar günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 11-13 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8-10 dereceye düşecek. Kuzeydoğu yönünden rüzgar saatte 14-16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80-90 arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 7-9 derece arasında olacak. Yağmurun devam etmesi bekleniyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 5-12 derece arasında değişecek. Yağışların hafiflemesi öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığının 3-10 derece arasında olması bekleniyor. Yağışların tamamen kesilmesi tahmin ediliyor.

Adana'da bu dönemde serin ve yağışlı hava hakim olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılabilir. Böylece Adana'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı oluruz. Gününüzü daha konforlu geçirme imkanı bulabilirsiniz.