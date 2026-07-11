Adana Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %51 olacak. Akşam saatlerinde ise %61 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 23-24 derece arasında seyredecek. 13 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklık 35 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı 24 derece civarında öngörülüyor. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 36 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 24 derece civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalınmamalıdır. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri ertelenmelidir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir tercihtir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir. Sıcak çarpması riski için serin ortamlara girilmelidir.

Adana'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlem almak sağlık için önemlidir.