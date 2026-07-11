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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı kim? Vahap Seçer iddiası

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i gösterebileceği belirtildi. Hatta bazı belediye başkanlarının "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır" dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı kim? Vahap Seçer iddiası
Devrim Karadağ

Mahkemenin vermiş olduğu mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ve Özgür Özel ekibi arasındaki yükselen tansiyon düşmezken, yeni parti iddiaları da gündemden düşmüyor.

Kılıçdaroğlu nun cumhurbaşkanı adayı kim? Vahap Seçer iddiası 1

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Her gün yeni bir iddianın konuşulduğu kulislerde bu kez de "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündeme geldi.

Konuya ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan verdi.

'VAHAP SEÇER' İDDİASI

Burhan Mersin'i işaret ederek Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen belediye başkanlarının olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu nun cumhurbaşkanı adayı kim? Vahap Seçer iddiası 2
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

"VAHAP SEÇER’İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASINI İSTEYEN BELEDİYE BAŞKANLARI VAR”

Sinan Burhan'ın tv100'deki açıklamaları şu şekilde:

"Belediye Başkanları arasında istişareler yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Belediye Başkanları var.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

Çok sayıda Belediye Başkanı, ‘Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır’ diyor.

Vahap Seçer’e ‘CHP’de kal, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ol ‘diyen belediye başkanları var."

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Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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