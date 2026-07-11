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İran'a büyük gözdağı! Trump 'tamamen yok etmeye hazırız' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından zehir zemberek bir İran açıklamasında bulundu. Kendisine yönelik bir suikast girişiminde ABD'nin İran'a yönelik füze saldırısında bulunacağını açıkladı. Trump orduya gerekli talimatların verildiğini açıkladı ve "ABD ordusu İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır ve istekli" ifadelerinde bulundu.

İran'a büyük gözdağı! Trump 'tamamen yok etmeye hazırız' diyerek duyurdu
Doğukan Akbayır

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.

İran a büyük gözdağı! Trump tamamen yok etmeye hazırız diyerek duyurdu 1

"1000 FÜZE ATEŞLEMEYE HAZIR"

ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti’nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek.” ifadelerini kullandı.

İran a büyük gözdağı! Trump tamamen yok etmeye hazırız diyerek duyurdu 2

"ABD ORDUSU İMHA ETMEYE HAZIR"

Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran’ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.

"ALLAH'A HAMDOLSUN"

Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bunu kabul ettik ancak, ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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