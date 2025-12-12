HABER

Adana Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu 12 Aralık 2025 Cuma günü genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, 19 ila 22 derece arasında değişecek. Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir zemin sunuyor. Takip eden günlerde de hava genellikle açık kalacak. Sabah ve akşam serinlikten etkilenmemek için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem taşımaktadır.

Doğukan Akbayır

Adana'da hava durumu, 12 Aralık 2025 Cuma günü, genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu değerler, Adana'nın tipik kış koşullarına göre ılıman bir gün yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 14 Aralık Pazar günü, sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında olacak. Hava yine açık kalacak. 15 Aralık Pazartesi günü ise sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça ılıman ve açık olacak. Bu durumu değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz mümkün.

