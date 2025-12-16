Uşak'ta otomobil ile hafif ticari araç çapıştı: 6 yaralı

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan E.B. (27) idaresindeki 09 NC 131 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta Ö.F. (42) yönetimindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yolcular O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B.B. (13), B.B. (30) ile hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan T.T. (32), sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

