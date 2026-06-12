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Adana Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Haziran 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında seyredecek. 13 Haziran Cumartesi günü ise şiddetli yağışlar bekleniyor. Bunun yanı sıra 14 Haziran'da bulutlu ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Hava durumundaki ani değişimlere hazırlıklı olmak, açık hava etkinlikleri için gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir.

Adana Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da hava durumu 12 Haziran 2026 Cuma günü değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına yükselecek. Gece ise 23 dereceye kadar düşecek. Bu durum, Adana'nın Akdeniz iklimi ile uyumludur.

13 Haziran Cumartesi günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 29 derece, gece ise 20 derece civarında olacak. 14 Haziran Pazar günü hava zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29 derece, gece ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.

15 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 derece, gece ise 21 derece civarına çıkacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde hava durumunu kontrol etmek lazım. Açık hava etkinliklerini planlarken gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Sıcaklıklar yüksek olduğunda güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafet giymek önemli. Ayrıca bol su içmek de sağlığınız için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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