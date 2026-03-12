Adana Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 21-22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Adana'daki hava durumunun oldukça keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık yine 21-22 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü de hava sıcaklığı 21-22 derece civarında olacak. Yine güneşli bir hava hakim olacak. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü, sıcaklık tekrar 21-22 derece civarına yükselebilir. Ancak bu günlerde yağmurlu bir hava hakim olacak.

