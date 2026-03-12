HABER

Adana Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Mart 2026 Perşembe günü güneşli ve ılıman hava durumu hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 21-22 derece civarında seyredecek. 15 ve 16 Mart tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor, bu yüzden dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almak önem taşıyor. Hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak 18-22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 13 km/saat civarında olacak, bu koşullara uygun giyinmek gerek.

Adana Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 21-22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Adana'daki hava durumunun oldukça keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık yine 21-22 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü de hava sıcaklığı 21-22 derece civarında olacak. Yine güneşli bir hava hakim olacak. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü, sıcaklık tekrar 21-22 derece civarına yükselebilir. Ancak bu günlerde yağmurlu bir hava hakim olacak.

Bu tarihlerde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalı. Özellikle 15 ve 16 Mart tarihlerinde yağmurlu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak, 15 ve 16 Mart tarihlerinde hafif yağmurlu ve yağmurlu hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 18-22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 9-10 derece arasında kalacak. Bu sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmeniz yararlı olacaktır. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında. Bu durum hafif bir rüzgar anlamına geliyor. Rüzgarın etkisini minimumda tutmak için hafif bir ceket veya hırka almak uygun bir seçenek olacaktır.

Adana'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Ancak, 15 ve 16 Mart tarihlerinde yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

