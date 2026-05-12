Adana Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 17 derece civarında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Bundan sonraki günlerde hava durumu Adana'da değişkenlik gösterecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 16 derece olacak. 14 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 17 dereceye düşecek. 15 Mayıs Cuma günü orta şiddetli yağmur tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları yine 24 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 15 dereceye inecek.

Bu dönemde Adana'da hava koşulları değişik olacak. Özellikle 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yağmurlu günler bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olabilir. Hava sıcaklıkları gündüz 24-27 derece, gece ise 15-17 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Rüzgar güney yönünden eseceği için, rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir.